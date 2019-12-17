الشيخ شريفة: الحراك انحرف عن مساره المطلبي ليتحول الى منبر للسباب والشتائم

اشار المفتي الشيخ حسن شريفة الى "ان ما جرى في اليومين الماضيين من تخريب وفوضى وتطاول على الرموز الدينية والوطنية وخاصة التطاول الممنهج على رئيس ​مجلس النواب​ الاستاذ ​نبيه بري​، ولان الشارع المقابل حافظ على انضباطه ولم ينجر الى الفتنة التي خطط لها البعض فوجئنا بالامس بشتم ال بيت الرسول (صلوات الله عليهم)، وهذا ان دل على شيء هو امر واحد، ان الحراك انحرف عن مساره المطلبي ليتحول الى منبر للسباب والشتائم ومطية لاهل الغوغاء والفتن والى قطاع طرق، مما تسبب بانقسام طائفي ومناطقي حاد برعاية وتحريض مباشر على الهواء من اعلام فتنوي معروف الاهداف والاهواء، هذا المشهد المريب نستنكره اشد الاستنكار وندعو اهل الحكمة والعقل ان يرفعوا اصواتهم الشاجبة والمستنكرة لان الصمت في هذه الظروف غير محمود".

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