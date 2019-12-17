تقدّم كلّ من المحامين محمد زياد جعفيل، ميشال فلاح، عمر الكوش، وليد حدرج ودانيا ابو ملحم، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضدّ سامر صيداوي، على اثر انتشار مقطع فيديو له على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي، يتناول فيه الطائفة الشيعية وآل البيت، "متعرّضًا بذلك للسلم الأهلي، الّذي قد يؤدّي إلى فتنة مذهبيّة وطائفيّة ووطنيّة".
وطلبوا توقيفه والتحقيق معه وإدانته مع كلّ من يظهره التحقيق مشاركًا أو محرّضًا، بجرم المادتين 317 و474 من قانون العقوبات، وإنزال أشدّ العقوبات في حقّه.
كانت هذه تفاصيل خبر إخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد سامر صيداوي لنشره فيديو مسيئا للمقامات الدينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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