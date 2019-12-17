قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان أصدر قرارا بترك الموقوف ربيع الزين

استمع قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​، إلى الناشط ربيع الزين، وقرّر تركه. وكانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​، قد أحالت أمس الزين، الموقوف في قصر عدل بعبدا، إلى القاضي منصور من دون الإدعاء عليه، وذلك بعد أن استكملت بعض النقاط القانونيّة بعد التحقيق مساء أمس، فأوقفته بموجب المادة 382 معطوفة على المادة 219، وتركت قرار إخلاء سبيله للقاضي منصور.

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