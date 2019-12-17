الأرصاد الجوية: طقس اليوم مشمس مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن منطقة من الضغط الجوّي المرتفع نسبيًا تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقّر خلال الأيام القادمة، متوقعة أن يكون طقس اليوم مشمس مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ وتكون طبقات خفيفة من ​الضباب​ ليلا.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: مشمس مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها بشكل بسيط على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الخميس: مشمس مع ارتفاع اضافي و طفيف بدرجات الحرارة.