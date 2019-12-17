قوى الأمن: توقيف شبكة لترويج المخدرات وعدد من زبائنها بالجرم المشهود وضبط كمية منها

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العاقات العامة، أنّ "في إطار متابعة ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي لعمليّات تجارة وترويج ​المخدرات​، تقوم قطعاتها بتكثيف إجراءاتها الميدانيّة بغية ملاحقة وتوقيف التجّار والمروّجين على جميع الأراضي اللبنانية".

وأوضحت أنّ "على الاثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّنت دوريات هذه الشعبة من تحديد هوية أفراد شبكة تنشط في ​منطقة المتن​، وهم: "ب. ا." (مواليد العام ١995، لبناني)، "ا. ح." (مواليد العام 1977، لبناني)، "ح. ط." (مواليد العام 1990، سوري) و"ع. ش." (مواليد العام 1990، سوري)".

ولفتت المديرية إلى أنّ "بتاريخ 11 كانون الأول 2019، وبعد عمليّة مراقبة دقيقة، نَفّذت قوّة تابعة لشعبة المعلومات عمليّة نوعيّة ومتزامنة في ​الدورة​ و​جل الديب​، أسفرت عن توقيف جميع المشتبه بهم أثناء ترويجهم المخدرات، بالإضافة إلى 4 من زبائنهم، وهم: "ع. ا." (مواليد العام 1986، لبناني)، "ج. ع." (مواليد العام 1985، لبناني)، "ش. ا." (مواليد العام 1987، سوري) و"ش. ح." (مواليد العام 1987، لبناني)".

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وذكرت أنّ "بتفتيش الموقوفين، ضُبط بحوزتهم ما يلي: 33 مظروفًا بداخلها مادّة الهيرويين وزن كلّ منها 2.1 غرامًا، 5 مظاريف من مادّة السالفيا وزن كلّ منها 6.2 غ، عدد من العلب البلاستيكية بداخلها مادّة باز ​الكوكايين​ وزن كلّ منها 3.4 غ، 5 علب أُخرى تحتوي مادة الكوكايين وزن كلّ منها 6.4 غ، كميّة من مادّة ​حشيشة الكيف​، 5 مظاريف فارغة عليها آثار مادّة الهرويين، سكين، هواتف خليوية ومبلغ مالي".

كما بيّنت أنّ "بتفتيش منزل "ب. ا." في ​أنطلياس​، ضبطت كميّة من المخدرات عبارة عن: 58 مظروفًا بداخلها مادّة الهيرويين، 7 أكياس سالفيا، 10 علب بلاستيكيّة تحتوي باز كوكايين، 3 أكياس حشيشة، 7 مظاريف ترامادول، 6 حبوب بروفان ومبلغ مالي". وأشارت إلى أنّ "بالتحقيق معهم، اعترف "ب. ا." باستلام وتخزين المخدرات داخل منزله، وتوزيعها على المروّجين الثلاثة الموقوفين، الّذين اعترفوا بما نُسب إليهم، كما اعترف الزبائن بتعاطي المخدرات".

وأفادت المديرية بأنّ "المقتضى القانوني اُجري بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة ​القضاء​".