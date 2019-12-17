باسيل ترأس وفد لبنان إلى المؤتمر العالمي الأول للاجئين الذي يعقد في جنيف

ترأس وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ وفد ​لبنان​ إلى المؤتمر العالمي الأول للاجئين الذي يعقد في قصر ​الأمم المتحدة​ في جنيف، وذلك بدعوة مشتركة من ​سويسرا​ و​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​.

يذكر ان زيارة باسيل لجنيف تستمر بضع ساعات اذ يلقي كلمة لبنان ليعود بعدها الى ​بيروت​.