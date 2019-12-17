باسيل ترأس وفد لبنان إلى المؤتمر العالمي الأول للاجئين الذي يعقد في جنيف

ترأس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وفد لبنان إلى المؤتمر العالمي الأول للاجئين الذي يعقد في قصر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك بدعوة مشتركة من سويسرا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
يذكر ان زيارة باسيل لجنيف تستمر بضع ساعات اذ يلقي كلمة لبنان ليعود بعدها الى بيروت.
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