اخبار العالم

باسيل ترأس وفد لبنان إلى المؤتمر العالمي الأول للاجئين الذي يعقد في جنيف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ترأس وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ وفد ​لبنان​ إلى المؤتمر العالمي الأول للاجئين الذي يعقد في قصر ​الأمم المتحدة​ في جنيف، وذلك بدعوة مشتركة من ​سويسرا​ و​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​.

يذكر ان زيارة باسيل لجنيف تستمر بضع ساعات اذ يلقي كلمة لبنان ليعود بعدها الى ​بيروت​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل ترأس وفد لبنان إلى المؤتمر العالمي الأول للاجئين الذي يعقد في جنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا