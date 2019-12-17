شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى الجندى يطالب الحكومة بإعادة فتح وإنشاء مدارس جديدة للتمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى إعادة فتح مدارس التمريض مرة أخرى، والتى تم إغلاقها فى السابق.

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وقال الجندى، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن هناك عجزا صارخا فى أطقم التمريض بمختلف المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمختلف المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، متسائلا "ماذا ستفعل الحكومة فى هذه الأزمة الصارخة مع الاتجاه نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل".

وأكد النائب مصطفى الجندى، على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة وعاجلة من أجل التوسع في إنشاء مدارس تمريض جديدة، قائلا: "لأن مهنة التمريض تشكل أهمية كبيرة فى خدمة المرضى وإعادة المغلق منها للخدمة من جديد لتخريج دفعات لسد العجز الموجود فى المستشفيات بأنواعها، حيث أن فتح هذه المدارس من جديد سينتج عنه عمالة مدربة قادرة على مد يد العون إلى المرضى ما يعود بالنفع على المواطن".