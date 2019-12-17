كريستيانو رونالدو عن بنعطية: ” أناديه بـ”المروكي” لأني أحب المغرب وهو لاعب رائع” – فيديو

فاجأ “الدون” كريستانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، اللاعب المغربي المهدي بنعطية، والذي حل، ضيفا على إحدى البرامج التي تبث على قناة “مونتي كارلو” الفرنسية، وذلك ببعثه رسالة مؤثرة.

وبثت القناة، رسالة مصورة من صاحب الكرة الذهبية 5 مرات، إلى النحم المغربي، أثناء حضوره كضيف في هذا البرنامج، وقد صرح النجم البرتغالي قائلا: “المهدي بنعطية لاعب رائع وصديق خاص بالنسبة لي، أنا دائما ما أناديه بـ “المروكي” نسبة لبلده المغرب الذي أعشقه كثيرا، وله مكانة متميزة عندي”.

وأضاف النجم السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، بخصوص مسار اللاعب الكروي: “هو شخص رائع ولاعب كبير أيضا، لقد تشرفت كثيرا باللعب إلى جانبه، وأتمنى أن ألعب معه مستقبلا كما أتمنى له مشوارا موفقا، لقد سعدت بالفترات التي قضيناها معا، وكذلك الذكريات التي جمعتنا سويا”.

وجاور رونالدو النجم المغربي، لفترة ليست بالطويلة في نادي “السيدة العجوز”، كما أنهما تقابلا في العديد من المنافسات، مع فريقين مختلفين، أو حتى بين المنتخب المغربي والبرتغالي، في نهائيات مونديال روسيا الأخيرة.