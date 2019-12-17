كلية العرائش تعتمد تقنية الـ”فار” لمحاربة ظاهرة الغش في الامتحانات الخريفية

قال محمد العربي كركب عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، إن الكلية، ستعتمد قاعات مجهزة بشاشات شبيهة بتقنية حكم الفيديو الـ”VAR” موصولة بكاميرات عالية الدقة، بهدف محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات.

وأوضح عميد الكلية في تصريح لـ”اليوم 24″، أن التقنية ستستعمل، خلال اجتياز الطلبة للامتحانات الخريفية.

وأوضح كركب، أن التقنية التي اعتمدتها الكلية، ستقلل من حالات الغش بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وهو الأمر الذي سيكرس مبدأ تكافؤ الفرص في اجتياز الطلبة للامتحانات، ويؤهلهم للاندماج في سوق الشغل.

وأوضح المتحدث، أن هذه التقنية في صالح الطالب وليست ضده، مردفا أنها “وسيلة للردع فقط”.