عبد قادر اعمارة: مئات القناطرة متآكلة بفعل العوامل المناخية يُهددها الانيهار

كشفَ عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أنّ المئات من القناطر أصبحت متهالكة ويُهددها خطر الإنهيار في مختلف المناطق المغربية، مشيرًا إلى أنّ المغرب يتوفرعلى 10787 قنطرة 1728 منها ضيقة و58 أخرى محدودة الحمولة.

وقال اعمارة إنّ 500 قنطرة متآكلة تأثرت بالعوامل المناخية و680 قنطرة مغمورة و 1728 منشأة ضيقة و 58 منشأة محددة الحمولة.

وذكر الوزير أنه للحد من خطر هذه الظاهرة، قامت وزارته بخلق جهاز خاص لتدبير القناطر المتضررة والمهددة بالإنهيار، وتحيين المعطيات بشكل مستمر، وتشتغل على إعادة خدمتها وإصلاحها بكلفة مالية بلغت 1.6 مليار درهم.

وأفاد أعمارة أنه تم بناء 282 قنطرة ما بين سنتي 2013 و 2017 بغلاف مالي قدره مليار ومائة مليون، فيما تخصيص 455 مليون درهم خلال سنتي 2018 و2019 لإنهاء أشغال 45 منشأة فنية وإعطاء انطلاقة أشغال 84 منشأة فنية أخرى.

وبخصوص حالة الطرق بالمغرب، كشف وزير النقل أن 61 في المائة في “حالة جيدة وحسنة، وأقل من ذلك في حالة متوسطة”، مشيًرا بذلك إلى تقرير دولي يتحدث عن جودة الطرق في المملكة.