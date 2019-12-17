أوقفت عناصر الشرطة العاملة بتطوان، أمس الإثنين، شخصا كان على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من مدينة تاونات، وحجزت في حوزته 21 صفيحة من مخدر الشيرا.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه في عقده الرابع، ضبطت العناصر الأمنية في حوزته كمية من المخدرات مخبأة بعناية داخل كيس للتبضع.
وأضافت المعطيات، أن العناصر الأمنية أحالت المشتبه فيه على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، لتعميق البحث معه، ووضعته بعد ذلك رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر قادما من تاونات..أمن تطوان يضبط 21 صفيحة من المخدرات بالمحطة الطرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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