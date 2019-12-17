تطوان..العزلة والتهميش تخرجان سكان جماعة بني حرشان للإحتجاج

وجه سكان بني حرشان، في إقليم تطوان، أمس الاثنين، أصابع الاتهام إلى المجلس المسير لجماعتهم، بسبب غياب المسالك الطرقية التي تربط المداشر الموجودة على مستوى النفوذ الترابي للجماعة بالمرافق الحيوية.

ورفع المشاركون خلال وقفة احتجاجية أمام مقر جماعتهم، شعارات تطالب المجلس الجماعي بالتدخل من أجل فك العزلة على الساكنة، التي تعاني في كل فصل شتاء من انسداد المسالك الطرقية، إذ يستحيل عليهم العبور، إلى السوق والمستوصف، أو المؤسسات التعليمية الموجودة في المنطقة.

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وطالب المحتجون من رئيس الجماعة القروية، تحمل مسؤوليته فيما ستؤول إليه أوضاع الساكنة، معتبرين أنهم سيخوضون أشكالا احتجاجية أخرى في حالة تجاهل مطالبهم.