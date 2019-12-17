التجمع الطلابي في جامعة حيفا ينتخب سكرتاريته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتخب التجمع الطلابي في جامعة حيفا، مساء أمس الإثنين، سكرتارية جديدة للفرع ضمت: بشير صباح، أسد شقور، كنار طه، دانة منصور، أنوار شرارة، أحمد دراوشة، أمير طه، أنس مصالحة ووسام حسين. وجرى تجديد الثقة بالطالب بشير صباح وانتخابه سكرتيرا للفرع للسنة المقبلة.

وكان التجمع الطلابي في جامعة حيفا قد عقد اجتماعا تنظيميا، مساء أمس، بحضور كل من الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى طه، ونائبه يوسف طاطور، وعضوة المكتب السياسي، دعاء حوش، ورئيس لجنة المراقبة، أحمد طاطور، تم خلاله طرح الأمور التنظيمية وخطة العمل الحزبية العامة والطلابية بشكل خاص.

وخلال كلمته، أكد الأمين العام للتجمع، أن "الحركة الطلابية تاريخيًا كانت الحجر الأساس للعمل الوطني والجماهيري، وكانت المُصَّدر الرئيسي لقيادات شعبنا عبر التاريخ، فالحركات الطلابية لا ينحصر دورها داخل أسوار الجامعة فحسب، بل هي محرك فاعل بكل قضايا شعبنا وتحدياته".

وأضاف في كلمته، أن "مشروع التجمع انتصر على الأرض فأصبح الخطاب شبه الرسمي لجميع أبناء شعبنا، وعلى التجمع الطلابي أن يحقق المعادلة الذهبية ما بين التفوق الدراسي والعمل الوطني، وأن يحافظ التجمع على تميزه داخل الجامعة بربط الهم القومي بالهموم اليومية للطلاب".

وختم طه بالقول: "إننا عازمون، وبعناد من موقعنا الجديد، على تعزيز دور الحركة الوطنية بالداخل الفلسطيني لتصبح الرقم الأصعب بالمعادلة، ونملك في الحركة الوطنية من الطاقات والإرادة ما يكفي لذلك".

وبدوره، قال نائب الأمين العام، إن "الحزب سيُسخر كل ما يُطلب منه لدعم الحركة الطلابية وتنظيمها والعمل على تقويتها وتوسيعها، وإن باب القيادة مفتوح لأي طلب أو اقتراح من أعضاء الحركة الطلابية، وإن التجمع يرى بالشريحة الطلابية مكمن قوة يجب دعمها بكل الإمكانيات الممكنة لأن طلاب اليوم هم قادة الغد".

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وتطرقت عضوة المكتب السياسي، دعاء حوش، في كلمتها للبناء التنظيمي للكادر، وأكدت أن "الثقة بالنفس والمبادرة للعمل هي الخطوة الأولى لبناء كادر قوي، ناجح وفعال، وأنه على السكرتارية أخذ دورها الريادي داخل الجامعة ومهمتها الأولى توسيع الكادر والعمل على وحدته ونشر خطاب التجمع بين الطلاب بالإضافة إلى حمل الهموم اليومية للطلاب العرب داخل الجامعة".

وفيما بعد، جرى فتح باب النقاش الذي شارك فيه الكادر التجمعي بشكل ملفت للنظر من حيث الوعي والرؤيا السياسية والتنظيمية ومن حيث التصورات المستقبلية التي تم تداولها لبرنامج العمل المقبل

وفي كلمته، قال صباح: "أشكر رفيقاتي ورفاقي على منحي الثقة لقيادة الفرع مرة أخرى، وأشكر قيادة الحزب التي شاركت معنا في الاجتماع. وأعدكم أننا سنعمل سويًا بالسكرتارية والكادر كيدٍ واحدة لنشر خطاب التجمع ومساعدة الطلاب العرب داخل أسوار الجامعة".

وأكد أن "حضور التجمع الطلابي كان ملفتا للنظر في السنة الماضية، وهذا لم يكن ليحدث لولا جهود كل الرفاق الذين بذلوا كل إمكانياتهم على حساب وقتهم الخاص إيمانًا بصدق الدرب وصحة المسار الذي يمثله التجمع الطلابي".