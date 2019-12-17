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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية: عدد ضحايا تظاهرات إيران أكثر مما هو معلن والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
نشرت الإندبندنت أونلاين تقريرا لمراسلتها في العاصمة الأمريكية واشنطن نجار مرتضوي بعنوان "العفو الدولية: أكثر من 300 قتيل وآلاف المعتقلين في حملة قمع المتظاهرين في إيران".
وقالت مرتضوي إن المنظمة، التي يوجد مقرها الرئيسي في لندن، أشارت إلى أن عدد القتلى وصل إلى 304 حسب مصادر موثوقة وشهود عيان تمكنت من جمعها، كما أن المعتقلين بينهم صحفيون وأطفال وطلبة ويمكن أن يتعرضوا للتعذيب".
وتابعت الصحفية أن عدد الضحايا مرشح للزيادة لأن السلطات الإيرانية استخدمت قوة مميتة في مواجهة المتظاهرين، وأن معدل الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية ربما يكون الأعلى من نوعه خلال أي فترة مماثلة في تاريخ البلاد.
ونقلت الجريدة عن فيليب لوثر مدير منظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله "لقد وثقنا وحللنا عددا من المقاطع المصورة التي توضح قيام عناصر الأمن بضرب ولكم وركل معتقلين مصفدي اليدين، وفي حالات أخرى وثقناها لم يتمكن المعتقلون من الاتصال بعائلاتهم منذ لحظة اعتقالهم".
كما نقلت الجريدة عن سينا ازودي مستشارة العلاقات الدولية قولها "النظام الإيراني الواقع تحت ضغط خارجي كبير قرر أن يستخدم أسلوب القبضة الحديدية ليظهر نفسه على أنه قوي ومتحكم في الأمور".
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