شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل وإصابة خمسة مواطنين في إب بحوادث متفرقة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 قتل وأصيب خمسة أشخاص بينهم طفل بحوادث متفرقة بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية إن إثنين من المواطنين أحدهم يدعى " قائد علي محمد الجماعي " والثاني يدعى "محمد غالب صالح شعتوت " قتلا برصاص مسلح بمديرية القفر شمال محافظة إب. Advertisements وأضافت المصادر أن مواطن يدعى سلطان زايد المنصوب قتل وأصيب وصابة شخص اخر، فيما قتل طفل في إب برصاص مسلح بحوادث متفرقة في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجريمة والقتل اليومية.

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