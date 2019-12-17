شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يشتبك مع عناصر حزب الله وحركة أمل في بيروت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 قال شهود ومحطات تلفزيونية إن قوات الجيش اللبناني أطلقت اليوم الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من أنصار جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين الغاضبين بعدما حاولوا اقتحام ميدان رئيسي في وسط بيروت بعد نشر تسجيل مصور يسيء إلى شخصيات شيعية.

وكان مئات الشبان قد تدفقوا بدراجات نارية ملوحين براياتهم الحزبية والدينية قرب منطقة الاحتجاج الرئيسية في وسط بيروت مرددين ”شيعة.. شيعة“. وقال الشهود إنهم ألقوا حجارة ومفرقعات على قوات الأمن بالمكان. Advertisements وتجتاح الاضطرابات العاصمة اللبنانية خلال موجة احتجاجات بدأت في 17 أكتوبر تشرين الأول ودفعت سعد الحريري إلى الاستقالة من رئاسة الوزراء. وتفجرت الاحتجاجات غضبا من نخبة سياسية أدارت البلاد خلال عقود من الفساد وقادتها صوب أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990.

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