مليشيا الحوثي تخطف فنياً في محطة مأرب الغازية بالبيضاء

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

اختطفت مليشيا الحوثي أحد موظفي محطة كهرباء مأرب الغازية، من نقطة تابعة لها في منطقة رداع بالبيضاء أثناء عودته إلى محافظة تعز.



وأكد مصدر في المحطة الغازية، أن عفيف محمد ناجي، والذي يعمل فنيا في المحطة أخذ إجازة عمل بهدف العودة إلى عائلته في محافظة تعز.

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وتابع إن نقطة للحوثيين في رداع بمحافظة البيضاء اختطفت "ناجي" عند وصوله قادماً من مأرب واقتادته إلى جهة مجهولة.

وطبقا للمصدر فإن الميليشيا الحوثية تخفي فني محطة مأرب لليوم الثالث على التوالي من دون السماح بالتواصل به أو كشف مكان احتجازه