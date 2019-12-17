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حريق بمحطة في إب ومصاب جديد بإنفلونزا الخنازير

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

تشهد محافظة إب العديد من الأحداث التي كشفت عن تدهور الأوضاع وإهمال المليشيا لجميع نواحي الحياة والقطاعات.

 

 

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وتحدث المصادر عن  إندلاع حريق في محطة الأمين للكهرباء التجارية بالقرب من جامع عمر بن الخطاب وسط مدينة إب، وخسائر مادية جراء الحريق.

كما أفادت بإصابة المواطن "فتحي محمد حسن البراحه" بوباء انفلونزا الخنازير بمنطقة السحول شمال إب ونقله للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة إب.

 

ويأتي هذا في ظل غياب أي دور للجهات الصحية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

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