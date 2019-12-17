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شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن انتهاكات للحوثيين في القفر وذي السفال بإب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، بتواصل الانتهاكات الحوثية في مديريتي القفر وذي السفال.
وبحسب مصادر محلية، فإن مواطنين بمديرية القفر شمال محافظة إب يشكون القيادي الحوثي "أبو العباس" والمعين من قبل المليشيا الحوثية مدير أمن المديرية ويشكون معه القيادي فيصل الحميري واللذان يمارسان انتهاكات واسعة وجرائم عدة وجبايات مالية على مواطنين بمديرية القفر.
كما اختطفت مليشيا الحوثي مواطناً بمنطقة وادي "المخابي" بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب.
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