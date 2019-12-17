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10 قتلى إثر انفجار قنبلة شرق أفغانستان

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قتل عشرة أفراد من عائلة واحدة اليوم إثر انفجار قنبلة لدى مرور مركبتهم وهم في الطريق للمشاركة في جنازة بشرق أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم حاكم ولاية خوست طالب مانغال في تصريح له أن من بين الضحايا خمسة رجال وامرأتين وثلاثة أطفال جميعهم من عائلة واحدة, مبينًا أنهم كانوا في طريقهم إلى "ولاية لوغار لحضور جنازة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن القنبلة زرعها عناصر طالبان على جانب الطريق.

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