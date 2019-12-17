شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: رفع العقوبات عن كوريا الشمالية قرار سابق لأوانه والان نبدء بالتفاصيل

أفاد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب ألا يدرس "رفع سابق لأوانه للعقوبات" عن كوريا الشمالية في الوقت الذي "تهدد فيه باستفزاز متصاعد برفضها عقد اجتماع لبحث نزع السلاح النووي".

وعرضت الصين وروسيا أمس الاثنين أن يرفع مجلس الأمن حظرا مفروضا على صادرات كوريا الشمالية من التماثيل والمأكولات البحرية والمنسوجات، في خطوة قال المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة إنها تهدف إلى تشجيع المحادثات بين واشنطن وبيونجيانج.