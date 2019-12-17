شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممي: مقتل أو إصابة 9 أطفال يوميا في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقرير اليوم الثلاثاء أن تسعة أطفال في المتوسط قتلوا أو أصيبوا يوميا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وقالت اليونيسف إن هذا يمثل زيادة بنسبة 11% في وفيات الأطفال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب زيادة التفجيرات الانتحارية والاشتباكات الأرضية .

ووفقا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، قُتل 631 طفلا على الأقل وأصيب 1830 آخرون في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.