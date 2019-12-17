شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات تقطع الطرق المؤدية إلى حقول النفط بالبصرة والان نبدء بالتفاصيل

أفاد شهود عيان بأن متظاهرين قطعوا اليوم الثلاثاء الطرق المؤدية الى الحقول النفطية للمطالبة بتوفير فرص عمل بمحافظة البصرة. وأكدوا إن المتظاهرين أغلقوا الطرق المؤدية إلى حقول مجنون والرميلة الشمالي وارطاوي للمطالبة بتوفير فرص عمل وتشغيل العمال المؤقتين وفق نظام العقود. وتتكرر الحركات الاحتجاجية باتجاه الحقول النفطية في محافظة البصرة التي تدار غالبيتها من شركات أجنبية أبرزها اكسون موبيل الأمريكية ولوك اويل الروسية وبي بي البريطانية وشركات صينية وماليزية بحثا عن فرص عمل للعاطلين.

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