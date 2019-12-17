شكرا لقرائتكم خبر عن مؤيدو «حزب الله» و«أمل» يثيرون الفوضى وسط بيروت والان نبدء بالتفاصيل

قال شهود وتقارير إعلامية إن قوات الجيش اللبناني أطلقت يوم الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار موالة لميليشيات حزب الله وحركة أمل الذين حاولوا اقتحام ميدان في بيروت غضباً من هتافات تنال من زعمائها السياسيين.

وتجمع مئات الشبان على دراجات نارية في وسط بيروت وأشعلوا النار في إطارات سيارات. وقال الشهود إنهم ألقوا حجارة ومفرقعات على قوات الأمن بالمكان.

وتجاهل الشبان الدعوات لضبط النفس وحاولوا كسر طوق أمني لاقتحام الميدان الذي يخيّم به المتظاهرون في إطار احتجاج مناهض للحكومة قائم منذ أسابيع.