شكرا لقرائتكم خبر عن مؤيدو «حزب الله» و«أمل» يثيرون الفوضى وسط بيروت والان نبدء بالتفاصيل
قال شهود وتقارير إعلامية إن قوات الجيش اللبناني أطلقت يوم الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار موالة لميليشيات حزب الله وحركة أمل الذين حاولوا اقتحام ميدان في بيروت غضباً من هتافات تنال من زعمائها السياسيين.
وتجمع مئات الشبان على دراجات نارية في وسط بيروت وأشعلوا النار في إطارات سيارات. وقال الشهود إنهم ألقوا حجارة ومفرقعات على قوات الأمن بالمكان.
وتجاهل الشبان الدعوات لضبط النفس وحاولوا كسر طوق أمني لاقتحام الميدان الذي يخيّم به المتظاهرون في إطار احتجاج مناهض للحكومة قائم منذ أسابيع.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤيدو «حزب الله» و«أمل» يثيرون الفوضى وسط بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.