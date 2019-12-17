شكرا لقرائتكم خبر عن أحوال الطقس تُعيق إخماد 120 حريقاً في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

حذر رجال الإطفاء في أستراليا اليوم الثلاثاء من أنهم لن يتمكنوا من احتواء بعض الحرائق المشتعلة في البلاد في ظل توقعات بتدهور أحوال الطقس هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في أجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز بشرق أستراليا 40 درجة مئوية غدا الأربعاء وهو ما يقل قليلا عن أعلى درجة حرارة مسجلة في أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا.

وحذرت السلطات السكان بالقرب من الحرائق من احتمال انتشار النيران.

ويكافح رجال الإطفاء أكثر من 120 حريقا بما في ذلك حريق يمتد 60 كيلومترا شمال غربي سيدني وتستعر بعض الحرائق منذ نوفمبر الماضي.