شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى جراء أعاصير في جنوب شرق أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أكد مسؤولون إن الأعاصير اجتاحت أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة مما أسفر عن مقتل شخصين في شمال ولاية ألاباما وشخص في ولاية لويزيانا بعد أن اقتلعت أسقف مبان وأشجارا وأسقطت أبراج كهرباء.

وذكر مسؤولون بالشرطة لوسائل إعلام محلية أن التقارير أفادت بأن معظم الضرر الذي وقع بسبب إعصار وعاصفة كان في ولايات لويزيانا ومسيسبي وألاباما وتكساس بدءا من ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين.

وقال ريتش تومبسون كبير خبراء الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالعواصف التابع للهيئة الوطنية للطقس إنه سيتم إرسال فرق مع بزوغ فجر يوم الثلاثاء لتقييم الضرر.

ومن المتوقع هطول المزيد من المطر وهبوب المزيد من الرياح أثناء الليل واليوم الثلاثاء مع تحرك العواصف باتجاه جنوب شرق جورجيا وفلوريدا وسواحل ولايتي نورث وساوث كارولاينا في ساعات الصباح.