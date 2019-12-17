شكرا لقرائتكم خبر عن بتهمة الخيانة.. الحكم بإعدام الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف والان نبدء بالتفاصيل
قضت محكمة في باكستان اليوم بإعدام الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف لاتهامه بالخيانة لتعليقه دستور البلاد عام .2007
وقد أعلنت محكمة خاصة مؤلفة من ثلاثة قضاة القرار في العاصمة إسلام آباد، بعد عدة أعوام من بدء محاكمة مشرف، الذي حكم باكستان في الفترة ما بين 1999 و .2008
وكان مشرف، الذي يعيش في المنفى في دبي الآن، قد أطاح برئيس الوزراء حين ذاك نواز شريف في انقلاب عسكري سلمي عام 1999، وأصبح شخصية بارزة على المسرح الدولي عقب أن انضم للحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الارهاب في أفغانستان.
وأوقف مشرف العمل بالدستور عام 2007 لتجنب طعن قانوني على حكمه.
ويشار إلى أن الجيش الباكستاني سيطر على حكم البلاد لفترات طويلة منذ استقلالها عن الحكم البريطاني قبل أكثر من 70 عاما.
وتعد هذه أول مرة تتدخل فيها المحاكم الباكستانية مع القيادة العسكرية ذات النفوذ القوي.
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