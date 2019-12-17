شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يوافق على تشكيل الحكومة برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الديوان الأميري الكويتي اليوم الثلاثاء مرسوماً بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح. وتؤدي الحكومة اليمين الدستورية اليوم أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح.

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