ارتفاع حالات الدخول غير الشرعي إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا

مهاجرون في مخيم موريا باليونان-أ ف ب

كشف تقرير سري للمفوضية الأوروبية أن عدد حالات الدخول غير الشرعي من تركيا إلى الاتحاد ارتفع خلال هذا العام بشكل واضح.



ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الثلاثاء، استنادا إلى التقرير أن "عدد الذين وفدوا من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال 2019 بلغ 70002 بينهم 67741 شخصا وصلوا إلى اليونان، و197 إلى بلغاريا و1803 إلى إيطاليا و261 إلى قبرص.

وبحسب التقرير، يُقدر ارتفاع حالات الدخول غير الشرعية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول هذا العام بنسبة 46% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها العام الماضي.

وأشار إلى أن عدد المهاجرين إلى الجزر اليونانية تخطى لأول مرة هذا الشهر حاجز 40 ألفا، بينما توفر هذه الجزر 8530 مكانا فقط للاستقبال المنتظم للاجئين.

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ولا ينحدر أغلب الباحثين عن اللجوء في اليونان هذا العام من سوريا، بل من أفغانستان، حيث يشكل هؤلاء المواطنون نسبة 30% منهم، يليهم السوريون (14%)، والباكستانيون (9.5%)، والعراقيون (8%) والأتراك (5%).

وقال الصحيفة إنه بحسب تقرير المفوضية الأوروبية يتهم خفر السواحل اليوناني تركيا بعدم إيقاف قوارب اللاجئين التي غادرت من سواحلها على مدار الأسابيع الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا ملزمة بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بتأمين حدودها ومنع وصول مهاجرين إلى الاتحاد على نحو غير شرعي.

وفي المقابل تحصل تركيا على دعم بقيمة 6 مليارات يورو من الاتحاد لتوفير إمدادات لنحو 3.6 مليون لاجئ لديها.

ولوح أردوغان أكثر من مرة بفتح أبواب بلاده أمام الهجرة غير الشرعية لأوروبا كورقة ضغط سياسي في خلافاته مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي على خلفية انتقادات لأطماع أنقرة في غاز البحر المتوسط وصفقات تسليح عدها الناتو خطرة على أمن الحلف.