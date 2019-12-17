محكمة باكستانية تقضي بإعدام الرئيس الأسبق برويز مشرف

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رويترزالثلاثاء 2019/12/17 12:35 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان، الثلاثاء، حكما بإعدام الرئيس الأسبق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الدستور.
وقال سلمان نديم مسؤول الشؤون القانونية في الحكومة: "برويز مشرف أدين طبقا للمادة السادسة لانتهاكه دستور باكستان".
وبدأ القضاء الباكستاني محاكمة مشرف بتهمة الخيانة سنة 2014، ووجه الاتهامات له لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ عام 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته، في ظل معارضة متنامية.
من جهتها ذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية أن "محكمة خاصة شكلت لمحاكمة الرئيس الأسبق، قائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وأن المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لـ3 أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور".
ويعيش مشرف، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1999 وتولى الحكم فيما بعد رئيسا للبلاد، خارج باكستان، ولم يصدر عنه أي تعقيب حتى الآن بشأن الحكم الصادر.
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