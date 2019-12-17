إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بالكويت برئاسة صباح خالد الحمد الصباح

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، الثلاثاء، صدور مرسوم بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأدى وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير الكويت بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة، وهم:

- الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع

- أنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

- خالد ناصر عبدالله الروضان وزيراً للتجارة والصناعة

- محمد ناصر عبدالله الجبري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب

- الشيخ الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة

- المستشار الدكتور فهد محمد محسن العفاسي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية

- الدكتور خالد علي الفاضل وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء

- مريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة

- الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية

Advertisements

- الدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الإسكان

- الدكتور سعود هلال ناشي الحربي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي

- الدكتورة غدير محمد محمود أسيري وزيرا للشؤون الاجتماعية

- مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون الخدمات ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة

- وليد خليفة أحمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية

وفي كلمة له، طالب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، الحكومة الجديدة بمضاعفة الجهد لتسريع عملية التنمية في البلاد، وتسخير جميع الجهود والإمكانيات للنهوض بالوطن وبمرافقه العامة وتحقيق الطموحات، وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة وحماية المال العام.

وأكد ضرورة التعاون المثمر والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، داعيا إلى حل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

من جانبه، تعهد رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بالاعتماد على مبدأ التضامن والتعاون والعمل كفريق واحد تنفيذا لطموحات أمير البلاد.

ولفت إلى ما لمسه من حرص جميع الوزراء على العمل الجاد ومواصلة استمرار الأمن والأمان للكويت والتعاون مع مجلس الأمة ضمن الدستور والقانون.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أدى الشيخ صباح خالد الصباح، اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الكويت أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



كان رئيس الحكومة الكويتية السابق الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح قد قدم استقالته إلى أمير البلاد على خلفية استجوابات برلمانية.

والاستجوابات البرلمانية أداة رقابية يستخدمها أعضاء مجلس الأمة الكويتي في مواجهة أعضاء الحكومة، وعادة ما تؤدي في بعض الأحيان إلى استقالة وزراء أو استقالة الحكومة بأكملها أو حل البرلمان.