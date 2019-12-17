ارتفاع شعبية ترامب رغم بدء إجراءات عزله

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- أ ف ب

أظهر استطلاع للرأي ارتفاع نسبة التأييد للرئيس دونالد ترامب بين الأمريكيين على الرغم من الإجراءات التي يتخذها مجلس النواب لمساءلته بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.



وأشار الاستطلاع الذي أجرته "جامعة كوينيبياك" بين 11 و15 ديسمبر/كانون الأول إلى أن نسبة التأييد لترامب بلغت 43% مقابل 52% لا يزالون غير راضين عن أدائه.

إلا أن الرقم لا يزال أقل بكثير من نسب التأييد لجميع رؤساء العهد الحديث في الولايات المتحدة تقريبًا في الفترة نفسها من عهدهم.

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وتكشف الأرقام الأخيرة عن تزايد التأييد لترامب رغم إجراءات العزل التي تهدد رئاسته، حيث قد يصوّت مجلس النواب على عزله بتهمتي استغلال منصبه وعرقلة الكونجرس هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أظهر استطلاع آخر لـ"كوينيبياك" أن نسبة التأييد لترامب بلغت 41% وعدم التأييد 55%، بينما بلغت هذه النسب 38 و58% في استطلاع أجري في أكتوبر/تشرين الأول أي قبل بدء جلسات الاستماع في قضية العزل.

ويبدو أن معظم التأييد لترامب مرتبط بالنظرة الإيجابية للاقتصاد، الذي يشهد فترة نمو قوي وسط نسب بطالة منخفضة لمستويات قياسية.

وقالت المحللة لاستطلاعات "كوينيبياك" ماري سنو إن "هذه النظرة للاقتصاد على أنه قوي تساعد ترامب على ما يبدو في الحصول على أعلى نسبة تأييد لأدائه منذ انتخابه، رغم أنه يواجه التحول إلى ثالث رئيس يتم عزله في تاريخ الولايات المتحدة".

وأظهر الاستطلاع تغيّراً طفيفًا في الأرقام بشأن عزله الذي أيّده 45% مقابل 51% عارضوا الخطوة، فيما بلغت نسب تأييد ومعارضة عزله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 45 و48%.