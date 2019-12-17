عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لماذا تراجع عمران خان عن حضور قمة كوالالمبور الإسلامية

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

وكالات

نقلت وسائل إعلامية باكستانية أن رئيس الوزراء عمران خان تراجع عن زيارته التي كانت مقررة إلى ماليزيا للمشاركة في ما يسمى القمة الإسلامية الخماسية التي دعا إليها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، في عاصمة بلاده كوالالمبور، الشهر الجاري.



وبذلك يكون خان هو ثاني زعيم يتراجع عن المشاركة في هذه القمة بعد تراجع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

وستقصتر المشاركة في القمة، على ما يبدو على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني حسن روحاني بالإضافة لمهاتير.

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ووفقًا للمصادر سيمثل وزير الخارجية سيد محمود قريشي باكستان بدلاً من رئيس الوزراء عمران خان في قمة كوالالمبور.

ويأتي هذا التطور بعد لقاء عمران خان الأمير محمد بن سلمان في الرياض يوم السبت.

وقالت المصادر الباكستانية إن المملكة العربية السعودية وحلفاءها، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، يشعرون بالقلق إزاء هذه القمة ويخشون من أنها محاولة لتقويض دور المملكة في العالم الإسلامي.

واللافت أن هذه الأنباء تأتي بعد يوم يواحد فقط من تلقي عمران خان سيارة جديدة كهدية من نظيره الماليزي مهاتير محمد.

وتم تسليم سيارةٍ من نوع Proton X70 ، وهي أول سيارة رياضية متميزة من ماركة السيارات الماليزية، إلى عبد الرزاق داود ، المستشار التجاري لرئيس الوزراء الباكستاني ، في حفل أقيم يوم الأحد في المفوضية العليا الماليزية في إسلام أباد.