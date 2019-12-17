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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محكمة باكستانية تقضي بإعدام برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قضت محكمة باكستانية اليوم بإعدام الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى.
وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية أن "محكمة خاصة شكلت لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى.
وأضافت أن المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور".
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