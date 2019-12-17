شكرا لقرائتكم الكويت.. تعيين حكومة جديدة برئاسة صباح خالد الصباح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مرسوما صدر بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة صباح خالد الصباح.

واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحكومة الجديدة قائلا: "أمامكم مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين لاسيما في هذه المرحلة الهامة، وعليكم تجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة وحماية المال العام".

وذكرت الوكالة أسماء الوزراء في التشكيلة الحكومية ومنهم: الشيخ أحمد المنصور أحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، أنس الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية بالوكالة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، مريم العقيل وزيرة للمالية، غدير أسيري للشؤون الاجتماعية، رنا الفارس للاشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون الإسكان، الشيخ باسل الصباح وزيرا للصحة وخالد الفاضل للنفط والكهرباء والماء، وخالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة وسعود الحربي وزيرا للتربية والتعليم العالي.

Advertisements

وكان أمير الكويت أصدر في 19 نوفمبر الماضي أمراً أميرياً بتكليف وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وقبل ذلك بيومين، أصدر أمير الكويت أمرا بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال، وكلف جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن المبارك اعتذر لأمير الكويت عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة، الخميس الماضي.