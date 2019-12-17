ذكرت وسائل إعلام باكستانية أنّ "محكمة باكستانية خاصّة، شُكلّت لمحاكمة الرئيس الباكستاني السابق ​برويز مشرف​، أصدرت حُكمًا ب​الإعدام​ بتهمة الخيانة العظمى"، لافتةً إلى أنّ "المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر، وَجدت مشرف مذنبًا بتلك التهمة وفق ​الدستور​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكم بالإعدام على رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.