الحكم بالإعدام على رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى

ذكرت وسائل إعلام باكستانية أنّ "محكمة باكستانية خاصّة، شُكلّت لمحاكمة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، أصدرت حُكمًا بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى"، لافتةً إلى أنّ "المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر، وَجدت مشرف مذنبًا بتلك التهمة وفق الدستور".
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