أوغلو: الحل الدائم لأزمة اللاجئين السوريين يتمثل في العودة الآمنة والطوعية

اعتبر وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، أن "الحل الدائم ل​أزمة اللاجئين​ يتمثل في العودة الآمنة والطوعية للسوريين إلى بلدهم"، مشيرا الى أن "​تركيا​ هي أكثر بلد يستضيف لاجئين في ​العالم​، كما أن أكثر من نصف مليون طفل سوري ولدوا في تركيا"ز

وأكد أوغلو في كلمة له بمنتدى تحت عنوان "أزمة ​اللاجئين السوريين​" على هامش ​مؤتمر​ اللاجئين العالمي في مدينة جنيف السويسرية أن "تركيا لم تكن السبب في ظهور ​الأزمة السورية​، ولن تقبل بتحميلها نتائجها"، لافتا إلى "أهمية دعم تركيا و​الاتحاد الأوروبي​ للاجئين".

كما تطرق إلى "أهمية توطين اللاجئين السوريين في بلدان ثالثة"، مبينًا أن "بعض دول الاتحاد الأوروبي أبدت رغبتها في توطين سوريين، فيما رفض البعض الأخر استقبال حتى لاجئ واحد. ونحن نقوم بأفضل ما يسعنا من أجل حل سياسي في ​سوريا​، ونعتقد أن الحل السياسي هو الوحيد وليس العسكري".

وشدد أوغلو على أن "تركيا لعبت دوراً كبيراً في تشكيل اللجنة الدستورية السورية"، معربا عن أسفه لأن "مباحثات الجولة الثانية لم تجر بشكل جيد، ولكننا نعمل أفضل ما بوسعنا من أجل أن تكون الجولة المقبلة مثمرة".