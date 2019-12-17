صدور مرسوم بتعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة صباح خالد الحمد الصباح

أفادت "وكالة الأنباء الكويتية- كونا" بـ"صدور مرسوم بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح".
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أصدر في 19 تشرين الثاني الماضي أمرًا أميريًّا، بتعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيسًا جديدًا للوزراء، وكلّفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وجاء تكليفه غداة اعتذار الشيخ جابر المبارك عن إعادة تعيينه رئيسًا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وكان المبارك قد قدّم استقالة حكومته في 14 تشرين الثاني الماضي.
وكان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يشغل منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
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