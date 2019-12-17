ابراهيم الموسوي: نحن اهل الصبر لن تستفزنا الشتائم

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى "اننا أهل القضية ، قضية الأمة، كل الأمة، وحماة الوطن كله، وأهله كلهم،وصمام أمانه. نحن اهل الصبر لن تستفزنا الشتائم، فقد شُتم نبينا وأئمتنا ورموزنا لسنوات طويلة وصبرنا على الجاهلين والحاقدين والمغرضين. لأننا أهل الحلم والعلم سنصبر، ومن صبر ظفر".

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