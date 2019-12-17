البعريني: لانقاذ البلد كي لا نصل الى شفير هاوية أمنية

سأل عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ "ألم يتعلم ​اللبنانيون​ من دروس الماضي؟ وان الحروب تنتهي بنتيجة مغلوب ومغلوب من دون اي غالب؟"، مستنكرا "انزلاق بعض المجموعات مجددا الى الأعمال المخلة ب​الأمن​".

كما دان البعريني في تصريح "التعرض للرموز والمعتقدات الدينية"، مؤكدا "رفض اساليب التحريض ووجوب احترام حرية المعتقد التي يكفلها ​الدستور​".

واعتبر أن "التدهور الأمني يتحمل مسؤوليته بشكل أساسي المسؤولون القيمون على البلد، اذ ان المماطلة بايجاد حلول سياسية تجعل هامش اللعب على الوتر الأمني كبيرا"، مطالبا "الجميع بمسؤولية التصرف لانقاذ البلد كي لا نصل الى شفير هاوية أمنية كما وصلنا الى شفير الهاوية الاقتصادية والمالية والمعيشية".