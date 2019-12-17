مصطفى حسين: اللبنانيون محكومون بالتفاهم والعيش المشترك

استنكر رئيس "الحركة الشعبية ال​لبنان​ية" النائب ​مصطفى حسين​ "الشتائم التي تصدر من قبل بعض من هم في الشارع بحق المرجعيات، والتطاول على رموز وطنية او دينية"، معتبرا أن "هؤلاء يسيؤون لأحقية المطالب المعيشية والمطلبية".

وحذر حسين في تصريح من "وجود مندسين هدفهم ضرب لبنان وزعزعة الاستقرار وبث التفرقة بين ابنائه، فيما الواقع ان اللبنانيين محكومون بالتفاهم والعيش معاً، داعياً الى التروي والحكمة لانقاذ لبنان في هذه المرحلة الدقيقة".