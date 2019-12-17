خواجة: إستقالة الحكومة لم يكن إنتصارا وهناك ملفات سياسية لا يمكن تركها للتكنوقراط

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ أن "إستقالة ​الحكومة​ لم يكن إنتصارا، لأنه لو الحكومة لا تزال موجودة وتحاول تنفيذ الورقة الإصلاحية، كان يمكن أن يستفسد الشارعمن كونه قوة ضاغطة لإقرار الإصلاحات بمشاريع قوانين من قبل الحكومة لاقرارها في ​مجلس النواب​، وعندها نكون سلكنا الطريق الطبيعي"، مشيرا الى أن "إستقالة الحكومة أعفت الكثير من المسؤوليين من مسؤولياتهم وأولهم رئيس الحكومة المستقيلة ​سعد الحريري​".

وشدد خواجة فيحديث تلفزيوني على أن "رئسي مجلس النواب ​نبيه بري​ يريد حكومة وتكليف سريع، وطبعا ليس أي حكومة بل ​حكومة تكنوقراط​ مطعمة بشخصيات سياسية"، موضحا أن "هنالك مسائل كبرى من بينها ​ترسيم الحدود​ البحرية مع العدو الإسرائيلي وخاصة في المنطقة الإقتصادية البحرية، وملف ​النزوح السوري​ و​التوطين​".

وأكد أن "هذه جميعها ملفات سياسية ولا يمكن تركها للتكنوقراط. هذة ملفات سياسية بإمتياز وفكرة الحكومة هي أن تعد سياسات إقتصادية ودفاعية وبيئية، وهي ليست مؤسسة بل إدارة يومية للمجتمعات"، معلنا "أننا مصروت على تشكيل حكومة تكنوسياسية".