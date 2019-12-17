وقفة احتجاجية للدفاع المدني في رياض الصلح بالتزامن مع جلسة لجنة المال

نفذ عناصر الدفاع المدني وقفة احتجاجية في رياض الصلح بالتزامن مع جلسة لجنة المال والموازنة الختامية لاقرار مشروع قانون موازنة العام 2020، وذلك للمطالبة بتثبيتهم واقرار حقوقهم في الموازنة.
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