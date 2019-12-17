وقفة احتجاجية للدفاع المدني في رياض الصلح بالتزامن مع جلسة لجنة المال

نفذ عناصر ​الدفاع المدني​ وقفة احتجاجية في ​رياض الصلح​ بالتزامن مع جلسة لجنة المال و​الموازنة​ الختامية لاقرار مشروع قانون موازنة العام 2020، وذلك للمطالبة بتثبيتهم واقرار حقوقهم في الموازنة.

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