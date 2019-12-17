تننتي: المروحية البريطانية التي حلقت فوق المياه الإقليمية تابعة لنا ولا علاقة لها باستكشاف البلوك 9

أعلن الناطق الرسمي بإسم ​القوات​ الدولية المؤقتة العاملة في ​جنوب لبنان​ "​اليونيفيل​" أندريا تننتي في حديث تلفزيوني أن "المروحية البريطانية التي حلقت فوق ​المياه​ الإقليمية تابعة لنا"، مشيرا الى ان "هناك لغط بشأن ما حصل بعد تداول معلومات عن تحليقها فوق البلوك رقم 9".

وكشف تننتي ان "المروحية هي من صنع بريطاني لكن قائدها برازيلي وهي في مهمة صيانة روتينية في الناقورة"، مؤكدا ان "لا علاقة للمروحية باستكشاف البلوك رقم 9 وهي هبطت في قاعدتنا الجوية في الناقورة".