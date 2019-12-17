كرم: هدف الوصول إلى حكومة حيادية من اختصاصيين يتحكم بقراراتنا ودعمنا للاسم المرشح

لفت أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي كرم​، إلى "أنّنا عندما درسنا واقع الأرض وواقع الاحتمالات، اعتبرنا أنّ بتسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ لتأليف ​الحكومة​ المقبلة لن نذهب إلى هدفنا الّذي وضعناه من الأساس، وهو حكومة حياديّة من اختصاصيّين".

وأكّد في مداخلة تلفزيونيّة، أنّ "​حزب القوات اللبنانية​" دائمًا بمساره السياسي وقراراته، يتأثّر بالمصلحة العامة وخطّه الاستراتيجي"، مركّزًا على أنّ "اليوم، هناك تطوّر جدّي ولاعب أساسي هو الأقوى يتمثّل ب​الحراك الشعبي​، ورأي الناس الّذي يَفرض نفسه، بسبب فشل الإدارة السياسيّة على مدى سنوات".

وأوضح كرم أنّ "القوات مارست حراكها في الداخل على مدى ثلاث سنوات، وأعلن رئيس الحزب ​سمير جعجع​ في 2 أيلول الماضي خلال الاجتماع الاقتصادي المالي في ​قصر بعبدا​ ضرورة تأليف حكومة حياديّة من اختصاصيّين. هذا عنواننا وهو يتحكّم بكلّ قرارتنا ودعما للاسم المرشّح للتكليف، وإن كنّا نفتح الباب لمناقشة الجميع، للوصول إلى الخيار الصالح".

وذكر أنّ "الاسم الّذي سيُكلّف مهمّ ويجب أن تكون لدينا ثقة به، لكن أي اسم لا يُكلَّف على شرط تأليف حكومة حياديّة من اختصاصيّين، لن نوافق عليه".