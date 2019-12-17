وقفة احتجاجية امام المحكمة العسكرية رفضا لاطلاق الفاخوري بحجة مرضية 

نفذ الاسرى المحررون وقفة احتجاجية امام ​المحكمة العسكرية​ في ​بيروت​ رفضا لاطلاق العميل ​عامر الفاخوري​ بالحجة المرضية.

واكد الاسرى رفض التدخل الاجنبي في ​القضاء​، ولفت الاسرى الى ان العميل الفاخوري كان يمنع خروج الاسرى من معتقل الخيام للعلاج الا بعد وفاتهم.

وفي السياق، اكد المحامي معن الخليل ان التدخل السياسي الاميركي في هذا الملف فاضح، واكد ان الملف مثبت بالادلة. واوضح انه بلحظة ما تم معاملته سجين من طراز اول وهو سجين على حساب الدولة. وشدد على اننا نطالب بالتعامل معه تحت سقف القانون ليس اكثر، وعلى قاضي التحقيق استجوابه في المستشفى.