حسن مراد: لا بد من تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعيد ترتيب أولويات الإصلاح

اشار وزير التجارة الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "أمام الوضع الإقتصادي الصعب، لا بد من تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعيد ترتيب أولويات الإصلاح والعمل لإعادة التواصل مع ​سوريا​ لتخفيض رسوم عبور المنتوجات إلى العمق العربي والتوجه لاعتماد طريق الحرير للتصدير، والأهم حماية ثرواتنا وأرضنا وأجوائنا ومياهنا من خلال جيشنا وشعبنا ومقاومتنا".

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