الفرزلي: تبين بشكل واضح ان الشارع يطمح للانقلاب على المؤسسات

اشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ الى ان "البعض توهم انه يستطيع ان يضع نفسه خارج استهداف الشارع"، معتبرا انه "تبين بشكل واضح ان الشارع بشعار "كلن يعني كلن" يطمح للانقلاب على المؤسسات وليس لتحقيق المطالب".

وفي حديث اذاعي، راى الفرزلي ان "الحراك او ​الانتفاضة​ لديها اهداف تتجاوز المطالب المحقة وهناك اجندة سياسية لا ادري اذا كانت داخلية او خارجية ولكن الاكيد ان الخارج اتخذ قرارا بركوب هذه الاجندة"، مشيرا الى ان "هذا الامر عبر عنه الخارج بوضوح وكلام رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ واضح بانه يريد استثمار ما يحصل في ​لبنان​"، موضحا بان "تصاريح بعض ​المتظاهرين​ تحمل في طياتها مشاريع انقلاب على ​المؤسسات الدستورية​".

ولفت الفرزلي الى ان "محاولة اقفال مجلس النواب ومنع ​الاستشارات النيابية​ ووضع شروط تعجيزية كل هذه المظاهر تحمل في طياتها حركة انقلابية على نتائج ​الانتخابات النيابية​"، معتبرا ان "رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ هو احد رجال المرحلة الاساسيين ويبقى هو صاحب التمثيل الاوسع في المكون الذي ينتمي اليه".

