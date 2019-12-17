شكرا لقرائتكم خبر عن محلية النواب تبحث اليوم 9 طلبات إحاطة عن مشكلات الطرق والصرف بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، 3 اجتماعات اليوم، الثلاثاء، لمناقشة 9 طلبات إحاطة متعلقة بمشكلات وقضايا في محافظة الفيوم، بحضور المحافظ وقيادات المحافظة، وهيئة الطرق والكبارى، وعدد من ممثلي الحكومة من الوزارات المختلفة مثل النقل والمواصلات، والإسكان والتنمية المحلية، وغيرها.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب هشام والي، بشأن عدم تنفيذ توصيات رئيس مجلس الوزراء الصادرة أثناء زيارته لمحافظة الفيوم خلال شهر مارس 2019، بخصوص مشروعات رصف الطرق بالمحافظ، وعدم تنفيذ توصيات رئيس مجلس الوزراء الصادرة أثناء زيارته لمحافظة الفيوم بخصوص سرعة الانتهاء من أعمال رصف طريق دمو/الفيوم، حيث يعتبر المخرج الوحيد لطريق الفيوم/ بني سويف الصحراوي.

كما يشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى حسين هاشم، بشأن توقف عملية الرصف بطريق (العجميين – طبهار)، فضلا عن عدم البدء في رصف طريق (جبل سعد – أبو جنشو – العجميين - النصارية)، بمركز أبشواي – محافظة الفيوم.

وتبحث لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع الثانى، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ياسر سلومة، الأول بشأن عدم رصف طريق إطسا / الفيوم الذي يبلغ طوله 9 كم بسبب الخلاف حول أماكن توصيل الغاز الطبيعي، على الرغم من الموافقة على الرصف منذ 3 سنوات، والثاني بشأن رصف طريق الفيوم / قلمشاه، بطول 15 كم، والثالث بشأن رصف طريق بحر البنات الرابط بين مركزي أطسا ويوسف الصديق – محافظة الفيوم، بكسوة خرسانية.

Advertisements

وخلال الاجتماع الثالث، تناقش لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب منجود الهواري، بشأن عدم إقامة مبنى جديد لمدرية الأوقاف بالفيوم على الأرض المخصصة لذلك، على الرغم من أن المبنى الذي تقوم المديرية بإدارة أعمالها من خلاله حاليا قابل للسقوط والانهيار.

وتنظر اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محسن أبو سمنة، بشأن: عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرى (سرسنا – فرقص – السعيدية) بمركز طامية بمحافظة الفيوم، مما تسبب في انتشار الأمراض الوبائية المزمنة بتلك القرى، والثاني: عدم وجود صرف صحي بمنطقة أرض الشرف والجبالية ومصطفى محمود بمركز ومدينة طامية – محافظة الفيوم، مما تسبب في تفشي الأمراض الوبائية وغرق العديد من المنازل.