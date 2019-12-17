الخليفة يناقض نفسه.. أردوغان يزعم مساندة فلسطين ويعمد على التطبيع مع إسرائيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، أن إسرائيل تلقت طلبا من أنقرة، للتفاوض حول مد خطوط أنابيب الغاز الإسرائيلي عبر المياه الاقليمية التركية إلى أوروبا، بعد رفضها السابق.

وأعزت زمان تغير الموقف التركى بعد الإعلان قبل أسبوعين عن توقيع اتفاقية مع حكومة طرابلس للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط وخاصة بعد أن أبلغت تل أبيب أنقرة أن هناك مشكلات قانونية عديدة في محاولات منعها مد خط أنابيب الغاز بين إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا، التي من شأنها نقل الغاز من الآبار الإسرائيلية إلى أوروبا.

وأكدت زمان أن مسؤول حكومي تركي، أبلغ تل أبيب أن أنقرة في انتظار تعيين وزير طاقة جديد لبحث الموضوع، فى حين أن تركيا كانت أعلنت أنها لن تسمح بمد أنابيب غاز إسرائيلية إلى أوروبا عبر المياه البحرية الإقليمية والأراضي التركية.

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